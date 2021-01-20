ترامب يغادر واشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن

وطن: غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية قبل أربع ساعات من تنصيب خلفه جو بايدن.

وهبطت طائرة مروحية رئاسية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، تمهيدا لنقل ترامب، بعد أربع سنوات قضاها هناك.

وأظهرت لقطات ترامب بصحبة زوجته ميلانيا مرتدين ملابسا رسمية شتوية سوداء اللون وهما يخرجان من أحد أبواب البيت الأبيض، حيث ألقى كلمة وداعية بسيطة قبل أن يصعد الاثنان إلى الطائرة.

وعلى باب الطائرة لوح ترامب وحده بيده نحو الصحفيين والعاملين في البيت الأبيض، وصعد بعدهما عدد من المساعدين ومعهم حقائب.

وقبل ذلك، أظهرت مشاهد فيديو عددا من مساعدي ترامب، وهم ينقلون أمتعة إلى المروحية، قبيل مغادرة الرئيس المكتب البيضاوي، الذي سيتسلمه الرئيس المنتخب جو بايدن.

واصطف عشرات الصحافيين والمصورين قرب أحد مداخل البيت الأبيض الذي يؤدي إلى الطائرة لالتقاط الصور الأخيرة لترامب.

ويصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.

(سكاي نيوز عربية)