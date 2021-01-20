اشتية: الرئيس محمود عباس هو مرشح فتح للرئاسة ولدينا إجماع على هذا الأمر

رام الله-وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الرئيس محمود عباس، هو مرشح حركة فتح للرئاسة بالانتخابات المقبلة.

وقال اشتية في تصريحات للتلفزيون العربي، ستُبث يوم غد الخميس: "لدينا إجماع على أن الرئيس محمود عباس، هو مرشح الرئاسة بالانتخابات المقبلة".

وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر مرسوماً رئاسياً، للدعوة للانتخابات العامة الفلسطينية، لافتاً إلى أنه بحسب المرسوم، تجرى الانتخابات التشريعية يوم 22 أيار/ مايو، والرئاسية 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني يوم 31 آب/ أغسطس 2021.