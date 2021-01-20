وطن: - أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة، و 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الضفة وغزة باستثناء القدس.

وبينت الوزيرة، الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية " رام الله والبيرة 1، نابلس 1، جنين 3، بيت لحم 2"، قطاع غزة 3 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس (58)، طوباس (23)، أريحا والأغوار (6)، ضواحي القدس (15)، سلفيت (12)، قلقيلية (12)، رام الله والبيرة (36)، بيت لحم (14)، طولكرم (9)، الخليل (17)، جنين (10)"، قطاع غزة (285).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " نابلس (118)، طوباس (27)، أريحا والأغوار (30)، ضواحي القدس (54)، سلفيت (17)، قلقيلية (18)، رام الله والبيرة (64)، بيت لحم (19)، طولكرم (42)، الخليل (52)، جنين (46)"، قطاع غزة (603).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.