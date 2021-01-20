"كهرباء القدس" والمجلس الأعلى للإبداع والتميز والحاضنة الفلسطينية يدشنون افتتاح مختبر النماذج الأولية

وطن: افتتحت شركة كهرباء محافظة القدس، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، والحاضنة الفلسطينية للطاقة، في مركز التدريب التابع لكهرباء القدس بمدينة أريحا مختبر النماذج الأولية ثلاثي الأبعاد، الذي يعد أول المختبرات المتميزة وفائقة الدقة على مستوى فلسطين. وحضر حفل تدشين المختبر محافظ أريحا والأغوار اللواء جهاد أبو العسل، و ممثلا عن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس أيمن إسماعيل، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز المهندس عدنان سمارة، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للإبداع والتميز المهندس زياد طعمة، ورئيس بلدية أريحا سالم الغروف، وأعضاء مجلس إدارة كهرباء القدس، والمدير التنفيذي للحاضنة الفلسطينية المهندس هاني غوشة، والمدير الإداري لمركز التدريب فؤاد عابدين التابع لكهرباء القدس، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وقال اللواء أبو العسل في كلمته بتدشين المختبر، إننا ندعم أي مشروع يسهم في تطوير وطننا وتنميته ونحن سعيدون بتدشين هذا المختبر الذي سيخدم أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم في مختلف المجالات. وأضاف أبو العسل أن كل من يساهم ويبني ويرتقي بالعلم في فلسطين سنكون من الداعمين له، مؤكدا ان شعبنا سيتمكن يوما من تحرير بلده وأن يصبح من أفضل شعوب العالم.

بدوره أوضح المهندس سمارة، أنه تم إنشاء الحاضنة الفلسطينية للطاقة بشراكة كاملة ما بين القطاع الخاص ممثلا بشركة كهرباء القدس والقطاع العام ممثلا بالمجلس الأعلى للإبداع والتميز، مشيراً أن المجلس الأعلى للإبداع والتميز قرر عقد جلسته الدورية في مقر مركز التدريب والحاضنة الفلسطينية، لدعم وتشجيع وتحفيز للعمل الإبداعي لمركز التدريب والحاضنة على حد سواء، مضيفاً أن المجلس الأعلى للإبداع والتميز بصدد إنشاء الحاضنة الفلسطينية للزراعة بالشراكة مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص، هذا إلى جانب إنشاء الحاضنة الفلسطينية للمياه بالشراكة مع سلطة المياه والقطاع الخاص.

من جهته أشاد المهندس إسماعيل، بجهود كهرباء القدس والحاضنة الفلسطينية على دورها في خدمة قطاع الطاقة وتوفير مشاريع إبداعية في مجال الطاقة وتحويل الأفكار الابداعية لواقع عملي، والمختبر اليوم يساعد على تحويل الأفكار الريادية إلى حقائق ملموسة ومحسوسة، وإتاحة الفرصة لتطبيق المشاريع الريادية المختلفة في مجال الطاقة.

وعبر العمري عن فخره واعتزازه بافتتاح مختبر النماذج الأولية الذي يُعد أحد المختبرات المتطورة في فلسطين، بالشراكة مع كهرباء محافظة القدس والحاضنة الفلسطينية للطاقة والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، مؤكداً أن هذا الإنجاز الفلسطيني الجديد، من شأنه أن يساهم في تحقيق حلم كل مبدع، أو صاحب مشروع إبداعي، أو فكرة إبداعية عبر ترجمتها إلى واقع ملموس من خلال إطلاق هذا المختبر في مركز التدريب.

وأوضح العمري أن مجلس إدارة الشركة سعى طيلة الفترة الماضية إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة من خلال تأسيس مركز التدريب الفني والأكاديمي في مدينة أريحا، عبر تأهيل وتدريب طلبة الجامعات والعاملين في القطاعات الفنية والإدارية من داخل الشركة وخارجها على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وربط أنظمة توليد الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، والعمل على نشر سياسة ترشيد الاستهلاك، مضيفاً أن المركز ومن خلال الحاضنة الفلسطينية للطاقة سعى إلى بناء شراكات مع الجامعات والكليات والمعاهد الأكاديمية لجسر الهوة بين التعليم النظري والعملي، واحتضانها لمشاريع الطلبة وتحويلها إلى فكرة على أرض الواقع تسهم في خدمة مجتمعنا من خلال وضع حلول خلاقة للمشاكل التقنية المختلفة التي تواجهه.

وأوضح غوشة أن الحلم أصبح من الممكن تحقيقه والفكرة بات بالإمكان تنفيذها لكافة المشاريع على مستوى الأفراد والمؤسسات على اختلاف أنواعها بعد افتتاح المختبر، حيث بات الأن تأسيس شركة خاصة أو الاستثمار في صنع المنتج بكل سهولة.

وفي نهاية الحفل قام المشاركون في شملت كافة مرافق مركز تدريب شركة الكهرباء، بما فيها مختبر النماذج الأولية ثلاثي الأبعاد، والمختبرات الخاصة بالطاقة الشمسية، والشبكة الذكية، حيث اطلعوا على الإمكانيات التدريبية المتاحة فيه، هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمحطات الطاقة الشمسية التابعة للشركة، مثمنين جهود القائمين على هذا المشروع الحيوي، والدور الهام الذي تبذله كهرباء القدس بالتعاون مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز والحاضنة الفلسطينية من أجل تسخير الإمكانيات لدعم المشاريع الريادية والإبداعية على مستوى الوطن.