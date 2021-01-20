لجنة الانتخابات: الأسرى لهم الأحقية بالترشح والانتخاب من خلال الإنابة عبر الأقارب أو محامي

وطن: أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، هشام كحيل، أحقية الأسرى في سجون الاحتلال، في الترشح أو الانتخاب في الانتخابات المقبلة.

وقال كحيل للإذاعة الرسمية: إن الأسرى لا يستطيعون الترشح والانتخاب، إلا أنهم من الممكن التسجيل من خلال الإنابة عبر الأقارب أو المحامين.

وأشار إلى أن اللقاءات التحضيرية، متواصلة مع كافة الفصائل، ومؤسسات المجتمع المدني، لإطلاعهم على مفاصل العملية الانتخابية، منوهًا إلى أنه سيكون هناك لقاءات أخرى تتعلق بالتفاصيل الفنية لتنفيذ هذه الانتخابات.