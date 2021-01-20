حملة مداهمات واعتقالات لجيش الاحتلال في الضفة

وطن: نفّذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدّة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال داهمت بلدة عنبتا شرقي طولكرم في ساعات الفجر الأولى واعتقلت المواطنين محمد مزيد وتيسير عبد الدايم.

كما داهمت قوات الاحتلال عقب ذلك مخيم طولكرم واعتقلت المواطن يحيى عوده من داخل منزله.

مساء أمس الثلاثاء، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت، خمسة مقدسيين من العيسوية، بينهم سيدة وأب ونجله.

وأفادت المصادر بأن الاحتلال دهم واقتحم عدداً من منازل المواطنين في البلدة.

وقال المواطن رباح أبو الحمص، إن قوات الاحتلال الخاصة والشرطة انتشروا في شوارع العيسوية وأمام منازل المواطنين، ونفذوا عمليات دهم واقتحام تخللها اعمال عربدة وعنف قبل أن يعتقلوا خمسة مواطنين، من بينهم أب ونجله، وسيدة، وجاء ذلك بعد مداهمة وتفتيش منازل المعتقلين، مستخدمة الكلاب البوليسية.

وأفادت المصادر بأن المعتقلين هم: الشابين عرفات احمد مصطفى، ومحمد نائل عبيد، والمواطن وسيم نايف عبيد، وابنه نايف، بالإضافة إلى امرأة.