الرئيس الإيراني يدعو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي ويهاجم ترامب

وطن: دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سياسة سلفه دونالد ترامب مع بلاده قد فشلت تماما.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، إن سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها ترامب حيال إيران فشلت فشلا تاما.

وأضاف الرئيس الإيراني أن "مسيرة ترامب السياسية قد انتهت". وفقا لـ"رويترز".

كما ناشد روحاني الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وتابع قائلا: "الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة وإذا التزمت بالاتفاق النووي فإننا سنلتزم".

يذكر أن أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، أعلن العمل على مشاركة دول الخليج ودولة الاحتلال بأي مفاوضات نووية بشأن إيران.

وقال أنتوني بلينكن، لدى استماع مجلس الشيوخ له، إن "إدارة جو بايدن ملتزمة بعدم حيازة إيران السلاح النووي، وإنها ستشرك دول الخليج وإسرائيل في أي مفاوضات نووية بشأن إيران"، مضيفا أن "حيازة إيران السلاح النووي سيجعلها أكثر خطورة مما هي عليه الآن".

وأردف بلينكن: إن "إيران تتخذ خطوات كثيرة للتحرر من قيود الاتفاق النووي"، مؤكداً أن "لدى أمريكا مسؤولية ملحة بمنع إيران من حيازة السلاح النووي".

وتعهّد وزير الخارجية المستقبلي في إدارة جو بايدن بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها الرئيس دونالد ترمب، مؤكداً أن الولايات المتحدة عادت إلى القيادة لكنها ستعتمد الآن على حلفائها لمواجهة خصومها الآخرين.

وكان لويد أوستن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لوزارة الدفاع (البنتاغون)، وجه رسالة قوية إلى إيران، مؤكدا أنها "تمثل تهديدا لحلفاء أمريكا وقواتها في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن ترامب سيغادر منصبه اليوم عندما يؤدي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

(سبوتنيك)