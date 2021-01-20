أكثر من 470 ألف مستوطن موزعين على 150 مستوطنة في الضفة الغربية

وطن: أوضحت بيانات استيطانية للاحتلال، أن 476.033 مستوطناً، يعيشون في مستوطنات الضفة المحتلة وغور الأردن، موزعين على 150 مستوطنة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن هناك انخفاضًا في أعداد النمو السكاني، حيث بلغ 2.6% خلال عام 2020، مقارنةً بـ 3.4% عام 2019.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النمو السكاني يستمر في الاتجاه التنازلي خلال العقد الماضي، حيث سجل رقماً قياسياً عام 2012 بنسبة 4.7%، ومنذ ذلك الحين كان هناك انخفاض ملحوظ في كل عام.