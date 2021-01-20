وزير خارجية بايدن يعد بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس

وطن: تعهد المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس، ومواصلة اعتبار المدينة المحتلة عليها عاصمة لدولة الاحتلال.

وأجاب بلينكن "بالتأكيد"، عندما سئل خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء عما إذا كان يوافق على أن تبقى القدس عاصمة "إسرائيل" وما إذا كان ملتزما بأن الولايات المتحدة لن تنقل السفارة.

وأعلن ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017 اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، في إطار خطته التصفوية المسماة "صفقة القرن".

وقال في خطابه: "حان الوقت للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة إسرائيل". وأضاف: "العديد من الرؤساء السابقين قدموا وعودا كبرى بهذا الأمر أثناء حملاتهم الانتخابية، لكني الوحيد الذي نفذ وعده".