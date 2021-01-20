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أسعار العملات

20.01.2021 07:26 AM
أسعار العملات

وطن: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح الأربعاء، كما يلي:

دولار 3.23

دينار 4.55

يورو 3.92

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