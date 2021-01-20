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طقس شديد البرودة وماطر
ترامب: الحركة التي بدأناها، ما هي إلا البداية
مدفعية الاحتلال تقصف عدة مناطق في غزة
الخارجية الروسية: روسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين الفلسطينيين في موسكو
الاحتلال يزعم: إطلاق قذيفة صاروخية من غزة سقطت بمنطقة مفتوحة
دراسة لمركز "شمس" توضح الآثار السلبية للتزكية والقوائم المشتركة في الانتخابات
نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني وفصائل يطالبون بالغاء القرارات بقوانين الاخيرة المتعلقة بالقضاء ويؤكدون ان ما يحدث هو جريمة بكل المقاييس
اشتية يوعز بدراسة التسهيل على المؤسسات الإعلامية ضريبيا
منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي يطالب بتطبيق قرار المجلسين الوطني والمركزي بتخصيص 30% من المقاعد للمرأة في مراكز صنع القرار
"الهيئة المستقلة" لوطن: هناك تراخي من المؤسسة الرسمية في التصدي لظاهرة فوضى السلاح
نقيب الصحفيين لـ"وطن": بدأنا بعملية تدويل قضية انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في القضاء الدولي
نقابة المحامين لـوطن: معركتنا مستمرة حتى يتم التراجع عن القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.. "استقلال" لـوطن: على ابو شرار أن يبادر بالاستقالة وتشكيل مجلس قضاء أعلى وفق قانون السلطة القضائية قبل التعديل
الهيئة المستقلة تطلق فيلماً استقصائياً بعنوان "الشر من شرارة"
هيئة الأسرى لوطن: يوجد حراك فلسطيني نشط على المستوى الدولي لإلزام الاحتلال بتوفير لقاح كورونا للأسرى
وزير خارجية بايدن يعد بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس
أسعار العملات
20.01.2021
07:26 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح الأربعاء، كما يلي:
دولار 3.23
دينار 4.55
يورو 3.92
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