تونس.. مواجهات بين متظاهرين والأمن بالعاصمة

وطن: شهدت العاصمة التونسية، مساء الثلاثاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات أمنية حاولت تفريق محتجين بالقوة، دون الإبلاغ عن إصابات على الفور.

وتظاهر العشرات، وسط العاصمة تونس، للمطالبة بالتنمية وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الليلية الأخيرة.

وتشهد عدة محافظات تونسية تحركات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي للحد من فيروس كورونا.

ورفع عشرات الشبان المشاركين في التظاهرة، العديد من الشعارات المنددة بالحكومة والتعامل الأمني مع الاحتجاجات الليلية التي عرفتها البلاد مؤخرا، من بينها "شغل حرية كرامة وطنية" و"لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب".

ووفق المصدر ذاته، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالقوة عبر استخدام الغاز المسيل للدموع، وهو ما أسفر عن وقوع مصادمات، دون الإبلاغ عن إصابات على الفور.

من جهته، ندد القيادي بحزب العمال (يسار) الجيلاني الهمامي بالتعامل الأمني مع الاحتجاجات التي تشهدها تونس. وأكد الهمامي أن الحل الأمني يزيد من تدهور الوضع.

ومساء الخميس، فرضت السلطات حظر تجوال ليلي (بين 15:00 و05:00 ت.غ)، ضمن تدابير مكافحة كورونا، دون تحديد مدته.

والإثنين، أعلنت الداخلية توقيف 632 شاركوا في "أعمال شغب" شهدتها العاصمة ومناطق أخرى، خلال الأيام الأربعة الماضية.

ووفق آخر حصيلة رسمية بلغ عدد مصابي كورونا في تونس 181.885، توفي منهم 5750، وتعافى 131.019.

وتبادل سياسيون ونشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات بشأن ما يحدث من تحركات ليلية وتحريض البعض على النزول إلى الشارع والاحتجاج.

(الأناضول)