الاحتلال يزعم: إطلاق قذيفة صاروخية من غزة سقطت بمنطقة مفتوحة

وطن: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، سقطت في منطقة مفتوحة.

وذكر جيش الاحتلال في بيانه له، مساء اليوم، أنه تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط.

وصباح أمس، الإثنين، شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على قطاع غزة، بدعوى الرد على إطلاق قذيفتين صاروخيتين سقطا على شاطئ مدينة أسدود.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إن طائرات حربية شنت غارات على "ورشات لحفر أنفاق" تابعة لحركة حماس.

فيما ذكرت تقارير أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إطلاق القذيفتين من غزة جاء نتيجة ضربة برقة في حادث وصف بأنه "عرضي".

(عرب 48)