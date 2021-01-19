الضابطة الجمركية تضبط معجنات وفطائر من إنتاج المستوطنات في سلفيت

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة سلفيت، اليوم الثلاثاء، 102 كرتونة معجنات وفطائر محشوة بالعجوة قادمة من إحدى المستوطنات وممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني، داخل مركبة في احدى بلدات المحافظة.

وبينت الضابطة انه تم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني، والتي بدورها قررت التحفظ على الكمية المذكورة وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

بدوره حذر مسير اعمال محافظة سلفيت محمود صالح من التعامل مع منتجات المستوطنات او محاولة ادخالها الى السوق الفلسطيني، وحيا الجهود التي تقوم بها الضابطة الجمركية والمؤسسة الامنية والرسمية لحماية السوق الفلسطيني والاقتصاد الوطني من البضائع الممنوعة التداول وخاصة المصنعة في المستوطنات.