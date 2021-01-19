نقابة العاملين ببلدية البيرة تعلن تعليق الإجراءات التصعيدية

وطن: أعلنت نقابة العاملين في بلدية البيرة مساء الثلاثاء، عن تعليق الإجراءات التصعيدية المعلن عنها غدا الأربعاء، بعد اجتماع مع رئيس البلدية وتدخل من وزارة العمل.

وقالت النقابة في بيان لها: "إنها عقدت اجتماعا اليوم برئيس البلدية وتم مناقشة جميع البنود المطروحة والتوصل لمسودة اتفاق بين الطرفين"

وأضاف "وعليه سيتم تعليق الإجراءات التصعيدية يوم غد، حتى المصادقة على محضر الاجتماع في جلسة المجلس البلدي ليوم غد".

ونظم العاملون في البلدية خلال الشهر الجاري والشهر الماضي وقفات احتجاجية، مطالبة الحكومة بتحويل مستحقات البلدية والتي تتجاوز 55 مليون شيقل.

وتتضمن مطالب العاملين، دفع باقي مستحقات العاملين نتيجة انضمامهم لهيئة التقاعد، وتثبيت الموظفين الذين أمضوا سنتين على نظام العقود، ودفع غلاء المعيشة والالتزام بصرف راتب الشهر الثالث عشر، وصرف الزيادة السنوية، وتعديل الرواتب بناء على نظام الهيئات المحلية، الالتزام بعدم التلاعب في قسيمة الراتب.