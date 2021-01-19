رحيل الإعلامي الفلسطيني سامي حداد

وطن: توفي الإعلامي الفلسطيني سامي حداد عن عمر يناهز 82 عاما، اليوم الثلاثاء، في لندن.

وقالت قناة الجزيرة عبر حسابها في فيس بوك "الجزيرة فلسطين": وفاة الأستاذ الإعلامي الفلسطيني المعروف سامي حداد في لندن.. أحد كبار وجوه قناة الجزيرة‬ الأوائل الذي ارتبط اسمه ببرنامجه الشهير "أكثر من رأي".

يعتبر حداد أحد كبار مذيعي قناة الجزيرة الأوائل ببرنامجه الشهير "أكثر من رأي" وهو أول رئيس تحرير للقناة عند انطلاق بثها عام 1996.

وقدم سامي حداد منذ 1996 إلى نوفمبر 2009 برنامج "أكثر من رأي" الذي يستضيف به بالعادة ضيوفا مختلفي الآراء والتوجهات والذي يقدمه من لندن.

عمل حداد في مجال الاعلام خلال العقود الاربعة الماضية منذ سنة 1974 في القسم العربي بإذاعة بي بي سي، ومنذ العام 1978 شغل منصب رئيس قسم البرامج الأخبارية السياسية. في العام 1994 انتقل إلى بي بي سي الفضائية (أغلقت عام 1996) كرئيس للقسم العربي ومقدما للبرنامج الحواري ما "وراء الخبر".