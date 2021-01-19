الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة الأولمبية الكويتية

وطن: وقع اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء في العاصمة الكويتية الكويت، اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات والأنشطة الرياضية من خلال تبادل الوفود الرياضية والخبرات بهدف تطوير الكوادر الفنية والطبية واللاعبين، إضافة لتبادل المعلومات بين اللجنتين على صعيد الإعلام والتسويق وكافة الخدمات اللوجستية الخاصة بتنظيم الفعاليات الرياضية، وتسري لمدة أربع سنوات من تاريخ توقيعها.

وأعرب اللواء الرجوب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية مع دولة تشهد تطورا كبيرا في القطاع الرياضي مثل الكويت سيفتح الباب لتطوير القطاعي الرياضي الفلسطيني في كافة المجالات.

ووجه الرجوب التحية للجنة الأولمبية الكويتية وعلى رأسها الشيخ ناصر الصباح، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، وكافة كوادر اللجنة الأولمبية الكويتية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد الشيخ ناصر الصباح على أهمية هذه الاتفاقية كونها ستساهم في تطوير القطاع الرياضي في كل من فلسطين والكويت، وكونها ستعمل على تطوير كافة عناصر المنظومة الرياضية في البلدين الشقيقين.