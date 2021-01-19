"الصحة": 19 حالة وفاة و660 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 حالة وفاة و660 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية "سلفيت 1، رام الله والبيرة 2، نابلس 5، جنين 1"، قطاع غزة 6 وفيات، مدينة القدس 4 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (17)، طوباس (17)، ضواحي القدس (12)، طولكرم (28)، نابلس (37)، قلقيلية (13)، رام الله والبيرة (47)، بيت لحم (15)، أريحا والأغوار (3)، الخليل (19)، جنين (17)"، قطاع غزة (313)، مدينة القدس (122).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (21)، طوباس (21)، طولكرم (33)، نابلس (95)، قلقيلية (11)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (54)، أريحا والأغوار (30)، الخليل (44)، جنين (44)"، قطاع غزة (395)، مدينة القدس (188).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.