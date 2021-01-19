المكتب التنفيذي يناقش خطة 20/ 21 الخاصة بدعم صمود مخيمات اللاجئين

رام الله - وطن: عقد المكتب التنفيذي للاجئين اجتماعا هاما يوم اول امس الاحد الموافق 17/1/2021 لمناقشة البرنامج المتفق عليه في الاجتماع الذي عقد قبل اسبوعين للجان الشعبية وامناء سر المناطق التنظيمية في المخيمات بالضفة الغربية في مخيم الجلزون لتنسيق الخطوات المستقبلية ما بين الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد اشتيه ووزير المالية شكري بشارة وبالتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية حيث تم الاتفاق على وضع الية عمل من اجل ايجاد الحلول اللازمة للهموم والمشاكل التي تواجها مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية والتغلب عليها، وان عنوان المخيم هي اللجان الشعبية وان هذه اللجان هي صاحبة الولاية للدفاع عن حقوقه ودعم صمود ساكنيه وهي البوابة الرئيسية للتعامل مع المخيم في كافة المجالات سوء الامنية او الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية.

واكد المشاركون في المكتب التنفيذي واللجان الشعبية وامناء سر المناطق التنظيمية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية تمسكهم الثابت بحق العودة الى الديار وتنفيذ قرار 194 والسير على نهج القادة الشهداء اللذين أدوا الامانة والعهد بالتمسك بالثوابت الفلسطينية وان مفتاح العودة سيبقى الامانة والوصية التي حملها الشهداء مع القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وان السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله حامل الامانة الثابت على الثوابت الفلسطينية هو صمام الامان للمخيمات الفلسطينية وحق العودة الذي يتطلع الى تنفيذه كافة اللاجئين في الوطن والشتات .

وقال المكتب التنفيذي للاجئين "سنطرق كافة ابواب المؤسسات الحكومية والغير حكومية للتخفيف من معاناة شعبنا في داخل المخيمات و ونأمل من كافة المسؤولين والوطنيين في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية وفي وزرات حكومة دولتنا الفلسطينية بالعمل على تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه وهي خطة 20/21 وستكون لنا في الايام القادمة العديد من القاءات مع الحكومة الفلسطينية ووزير المالية وسنضعكم في صورة ما سيتم الاتفاق عليه ."