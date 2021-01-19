المستشار أبو شرار يشارك في اجتماع مجلس إدارة برنامج "سواسية 2"

وطن: أكد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار على التزام السلطة القضائية بالمضي قدما في البرنامج الإصلاحي الذي بدأه المجلس الانتقالي السابق، ويرعاه الرئيس محمود عباس، بعد أن حالت الظروف المالية والصحية القاهرة في الدولة دون استكماله.

جاء ذلك لدى مشاركته، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس إدارة برنامج "سواسية 2"، لإطلاق خطة العمل للعام 2021، وترأسته القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة برنامج "سواسية 2" ايفون هيلي.

وشهد الاجتماع مداخلات من وزير العدل د. محمد الشلالدة، والنائب العام أ. أكرم الخطيب، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. داوود الديك، وعدد من ممثلي المؤسسات الفلسطينية الشريكة، إضافة إلى الداعمين الرئيسيين لبرنامج "سواسية 2" وأبرزهم: القنصل العام للسويد، وممثلون عن هولندا واسبانيا، والاتحاد الأوروبي.

وشدد المستشار أبو شرار على أن مجلس القضاء الأعلى سيواصل العمل مع الشركاء لضمان وتسهيل وصول كافة المواطنين للعدالة، وأشار في الوقت نفسه إلى ما حققه المجلس الانتقالي من انجازات منها الإبقاء على المحاكم مفتوحة لضمان حقوق الناس وحرياتهم رغم التحديات والمخاطر الصحية التي رافقت الجائحة.

بدورها استعرضت السيدة هيلي انجازات البرنامج في التعاون ودعم المؤسسات الرسمية، ومنها مجلس القضاء الأعلى، لتعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة.