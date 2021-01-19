قوات الاحتلال تسلم شادي مطور قرارا بعدم التواصل مع 21 شخصية فلسطينية

وطن: سلمت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، اليوم الثلاثاء، قرارا بمنعه من التواصل المباشر وغير المباشر مع 21 شخصية فلسطينية، بعد استدعائه للتحقيق.

ومن بين تلك الشخصيات نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومحافظ القدس عدنان غيث، ورئيس وحدة القدس بالرئاسة معتصم تيم، وعدد من قيادات حركة فتح إقليم القدس وأمناء سر مناطق وكوادر تنظيمية.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة قرارت بحق المطور، كان آخرها منعه من دخول الضفة الغربية ضمن حملة شرسة تسعى من خلالها حكومة الاحتلال لمنع العمل الرسمي والشعبي الفلسطيني داخل مدينة القدس.