روسيا: 21,7 ألف إصابة جديدة بكورونا وعدد المتعافين يتجاوز 3 ملايين

وطن: شهدت روسيا تراجعا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ 21734 حسب إحصائية اليوم الثلاثاء، في أدنى مؤشر منذ 18 نوفمبر، مع قفزة في الوفيات من 471 أمس إلى 586 اليوم.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن حصيلة حالات الإصابة في روسيا وصلت إلى 3 ملايين و612800، منها 66623 حالة وفاة.

وبتماثل 23262 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، بلغ مجموع المتعافين 3 ملايين و2026 شخصا، مع انخفاض عدد الحالات النشطة إلى 544151.

وفي العاصمة موسكو عاود مؤشر الإصابات الجديدة انخفاضه ليصل إلى 3115، في أدنى عدد منذ 3 أكتوبر، فيما تم تسجيل 84 وفاة ارتفاعا عن 73 أمس.

بذلك تفوقت بطرسبورغ على موسكو من حيث عدد الإصابات اليومية مع رصد 3281 حالة فيها خلال اليوم الماضي، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 69 حالة.

المصدر: (RT)