الصحة لوطن: لا تعليق حول ما نشر في وسائل الاعلام عن وصول اول دفعة من لقاح "سبوتنك في" الى فلسطين

رام الله - وطن: قالت وزارة الصحة انه لا تعليق لديها حول ما نشر في وسائل الاعلام عن وصول اول كمية من لقاحات فايروس كورونا الى فلسطين اليوم الثلاثاء.

وقال مدير عام ديوان وزيرة الصحة علي عبد ربه لوطن "لغاية الان لا تعليق على هذا لموضوع وفي حال توفر اي مستجدات سيتم التصريح والاعلان عن ذلك ".

وكانت وسائل اعلام عبرية قد نقلت عن مسؤول اسرائيلي قوله ان سلطات الاحتلال وافقت على ادخال الدفعة الاولى من اللقاح الروسي "سبوتنك في" وعددها 5 الاف طعم الى فلسطين.

وأضاف المسؤول، ان اللقاحات ستدخل اليوم الى فلسطين مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عبر الأردن وتابع أن وزارة الصحة الإسرائيلية أقرت استيرادها.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت موافقة على الاستخدام الاستثنائي للقاح "سبوتنيك في" في الأراضي الفلسطينية.