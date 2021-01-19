قوات الاحتلال تعتقل الاسيرين المحررين بسام وبلال ذياب بعد اقتحام منزليهما

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء منزل الاسيرين المحررين الشقيقين بسام وبلال ذياب في بلدة كفرراعي في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية لوطن للانباء ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلي ذياب وبرفقتهما الكلاب البوليسية وعاثت في المنزلين خرابا وتدميرا.

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين قرابة الثانية فجرا واستمرت حتى الثالثة والنصف وقامت باعتقال الشقيقين بسام وبلال ذياب.

يذكر ان بسام وبلال ذياب امضيا سنوات عديدة ناهزت 8 سنوات في سجون الاحتلال، كما يعد بلال من اوائل الاسرى الذين خاضوا اضرابا مفتوحا عن الطعام ضد الاعتقال الاداري.

يشار الى ان عزام ذياب شقيق الاسيرين بسام وبلال يمضي حكما بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال منذ العام 2001