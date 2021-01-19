اليوم.. منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية

وطن: تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة اعتبارا من ساعات الظهيرة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق المناطق الشمالية، وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

ويوم غد الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحيانا، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية حتى ساعات الظهيرة، وخلال ساعات المساء تضعف فرصة الهطول، ويبدأ المنخفض الجوي بالانحسار، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

وبعد غد الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة القادم، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.