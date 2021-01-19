المبادرة الوطنية تطالب بتخفيض سن الترشح للمجلسين التشريعي والوطني إلى 21 عاما

وطن: دعا د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى تعديل القوانين لتخفيض سن الترشح للمجلسين التشريعي والوطني إلى 21 عاما.

وقال إن غالبية المجتمع الفلسطيني في سن الشباب و غالبية الناخبين في سن الشباب و لذلك يجب بذل كل جهد ممكن لتشجيعهم ليس فقط على المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية بل وفتح الآفاق أمامهم لتولي مسؤوليات قيادية حقيقية .

وأكد البرغوثي على اهمية الاسراع في عقد جلسة الحوار الوطني لمعالجة كل مظاهر الانقسام والتوافق على ما يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وحتى لا تعرقل مشاكل الانقسام العملية الديمقراطية برمتها.