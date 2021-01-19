وطن الأخبار فلسطيني

المبادرة الوطنية تطالب بتخفيض سن الترشح للمجلسين التشريعي والوطني إلى 21 عاما

19.01.2021 07:26 AM
المبادرة الوطنية تطالب بتخفيض سن الترشح للمجلسين التشريعي والوطني إلى 21 عاما

وطن: دعا د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى تعديل القوانين لتخفيض سن الترشح للمجلسين التشريعي والوطني إلى 21 عاما.

وقال إن غالبية المجتمع الفلسطيني في سن الشباب و غالبية الناخبين في سن الشباب و لذلك يجب بذل كل جهد ممكن لتشجيعهم ليس فقط على المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية بل وفتح الآفاق أمامهم لتولي مسؤوليات قيادية حقيقية .

وأكد البرغوثي على اهمية الاسراع في عقد جلسة الحوار الوطني لمعالجة كل مظاهر الانقسام والتوافق على ما يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وحتى لا تعرقل مشاكل الانقسام العملية الديمقراطية برمتها.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير