4 وفيات و122 إصابة بكورونا في القدس المحتلة خلال يومين

وطن: أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الإثنين، وفاة 4 مقدسيّين وتسجيل 122 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين.

وأفاد الجبريني بتسجيل "حالتي وفاة في مدينة القدس المحتلة اليوم، حيث تم تسجيل حالة وفاة في حي رأس العامود، بالإضافة لحالة وفاة في حي شعفاط، كما تم أمس الأحد تسجيل حالتي وفاة في كفر عقب وسلوان".

وبحسب الجبريني، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس، في القدس، إلى 181 حالة.

ولفت الجبريني إلى أن عدد حالات الوفاة منذ بداية هذا الشهر، وصلت إلى 41 حالة.

وذكر أن عدد الإصابات في المدينة "آخذ بالانخفاض، مع تسجيل 65 إصابة أمس ، و57 إصابة اليوم".

وأشار الجبريني إلى تسجيل 192 حالة شفاء جديدة، موضحا أن مجمل الإصابات النشطة في المدينة انخفض إلى 953 إصابة.

وأكّد الجبريني "صعوبة المرحلة الحالية في ما يخص الإصابات الخطيرة التي تعالج بالمستشفيات"، موضحا أنها وصلت إلى "أكثر من 60 حالة".