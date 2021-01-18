الاحتلال يحطم نصبا تذكاريا لشهيد في بيت حنينا بالقدس المحتلة

وطن: حطمت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، النصب التذكاري للشهيد مجدي المسلماني، في حي واد الدم من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الاحتلال داهمت المكان، وحطمت وأزالت النصب الذي تم تشييده منذ سنوات طويلة إحياء وتخليدا لذكرى الشهيد.

واستشهد المسلماني مع اندلاع الانتفاضة الثانية، في السادس من تشرين أول/ أكتوبر عام 2000، في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة، بعد أن أصيب برصاصة من مسافة صفر.

وفي السياق، استنكرت اللجنة التنظيمية في منطقتي بيت حنينا وشعفاط استهداف النصب التذكاري، وبطش الاحتلال واعتداءاته على المقدسيين وممتلكاتهم.