بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة

وطن: دعت بريطانيا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى الوقف الفوري للبناء الاستيطاني في شرق القدس المحتلة، وأي أماكن أخرى في الضفة الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن قلق بريطانيا إزاء مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 780 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية حل الدولتين، وتهدد أي مفاوضات للسلام مستقبلا.