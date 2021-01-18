المستوطنون بين التجرؤ وعدم الخشية، المسؤول والحلول؟!

كتب: الأسير خليل أبو عرام

استمرأت قطعان المستوطنين المستوحشة والمسماة بجماعات تدفيع الثمن العبث والتخريب في ممتلكات وحقول أبناء شعبنا الفلسطيني بالقرب من الشوارع الإلتفافية وحتى داخل القرى والبلدات النائية عن التجمعات السكنية، بل وصلت حالة التجرؤ والوحشية في ظل غياب القانون والعقاب الرادع لهم إلى المساس بأرواح المواطنين كما حدث مع عائلة داوبشة؛ التي أحرقت في قرية دوما عام 2016. وغيرها من الأحداث التي تعرضت لها الممتلكات و كذلك أشخاص من المساس والإهانة والتعرض للحياة بالخطر؛ كما حدث مع سائق الحافلة من القدس وكذلك الشهيد أبو خضير.

كل ذلك حدث ويحدث على مرأى ومسمع من الحكومة الصهيونية اليمينية دونما إيجاد الرادع أو توفير النوايا الجادة لوقف هؤلاء المستوطنون الذين يتمردون على القانون!! لا رغبة بالتمرد والعلية بل بدعوة منه وبتشجيع واضحين.

وانطلاقاً من مفهوم من أمن العقاب أساء الأدب، فإن هذه الجماعات وجدت الإسناد من الحكومة أولاً ومن جيشها الاحتلالي الذي يوفر لها الحراسة ويدافع عنها، وتخليصها حال تعرضها لأي خطر. وقد حدث ذلك أكثر من مرة في قرية قصره وكذلك في مسافر يطا وبلعين، وحتى في حال دخول بعض مستعربينهم إلى المدن الفلسطينية.

ونتيجة لهذه السياسة الصهيونية التي تغض البصر عن هذه الأفعال سواء خلال قطع أشجار الزيتون أو حرق الأماكن الدينية والبيوت والممتلكات وكذلك التعرض للمواطنين وتعريضهم للخطر فإنها بذلك أعطت وتعطي الضوء الأخضر لهذه الجماعات وتدفعها للاستمرار أكثر والتجرؤ على الإقدام ودخول قرى وبلدات ذات تعداد سكاني تماماً في هذا الشهر بنيسان ٢٠١٨ خلال اقتحام قرية عنز في نابلس، وأيضاً قرية برقة في رام الله، وغيرها من الأماكن. وكل ذلك يؤكد بشكل لا يقبل الشك أن جماعات تدفيع الثمن هذه وكذلك شباب التلال ليست بجماعات طارئة وحديثة وعفوية في أفعالها وجرائمها بل هي جماعات مدعومة ومدفوعة لاستكمال برامج جماعات الصهيونية الأولى من البلماخ والهاجاناه والليجي اللواتي كنَّ يقيمنَّ بحرق وتدمير قرى ومدن أبناء شعبنا الفلسطيني بداية الإحتلال الصهيوني لأرضنا الفلسطينية تحت حماية الجيش البريطاني الانتدابي آنذاك.

إنها ذات الجماعات ونفس الأدوار والغايات والجيش الصهيوني هو الذي يوفر الحماية والدفاع، فيما الأوساط السياسية ممثلة بالحكومة الصهيونية اليمينية والأكثر تطرفاً منذ قيام دولة الاحتلال، حيث يناط بها توفير الغطاء السياسي والقانوني، ولذلك علينا عدم الاستهانة بالأمر والتقليل من شأن هذه الأفعال الإجرامية بحق شعبنا في ظل الصمت الرسمي لدى دولة الاحتلال، وعدم محاسبتها لهؤلاء المستوطنون، أو إيجاد حل يوقف أو يحد من هذه الأعمال التي لا تختلف عن إنكار وأفعال حركة كاهانا وجوش إيمونيم عندما استهدفوا رؤساء البلديات وعبثوا وعاثوا تخريباً في مؤسسات شعبنا التعليمية والدينية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

فضرب جامعة الخليل بالقنابل وحرق الأقصى آنذاك لا يختلف عما يحدث هذه الأيام إنما الإختلاف الوحيد أن الحكومة الصهيونية اليوم توفر الغطاء والحماية العسكرية والقانونية، والمستوطن ينفذ برنامجه على مرأى ومسمع العالم في ظل ضعف وترهل دولة فلسطين وعدم المبادرة بالبحث عن الحلول الملائمة، وهي ليست خفية على كل ذي لب وبصيرة!؟ وهي الكفيلة بأن تجعل من يرسل هؤلاء المستوطنون ويتكفل بحمايتهم أن يوقفهم عند حدهم إذا شعر أن هناك من يقف بوجههم ويضع لهم حداً ولكل هذه العربدات.

ويستحضرني هنا ما قال أحد أعضاء الكنيست اليهودي في يوم من الايام "نحن لا تستجيب إلا والمسدس في رؤوسنا" فلماذا لا نعتبر؟!

لا شك أن حالة الضعف والترهل التنظيمي وغياب الوازع الوطني المسؤول لدى فصائل العمل الوطني الفلسطيني قاطبة، وتبديل سلم أولوياتها واهتماماتها وتخليها عن التضحية والإكتفاء بسياسة البحث عن الأعذار والمبررات والتباكي أمام الجماهير، وإلقاء الأعباء على بعضهم بعضاً وتعليق الشماعة على السلطة الوطنية لإخلاء النفس من المسؤولية، كل ذلك أدى بما لا يدع مجالا للشك إلى تجرأ هذه العصابات التي ترقب الحالة الفلسطينية عن كثب في كل صغيرة وكبيرة لإشغالها في عوامل جانبية، ولذلك أقول هنا وبكل صراحة، لقد سمعت وزراء وقادة فصائل وهم يقولون بملء أفواههم: لتدافعوا عن أنفسكم لا تجعلوا هؤلاء المستوطنون يمرون بلا حساب...، وغيرها من التصريحات. وأقول هنا أيضاً هل تريد إذناً من أحد لتتصدى لمن يريد حرق مالك أو سيارتك أو حتى قتلك، ألم تعلم بأن من مات دون ماله أو عرضه... فهو شهيد.

إذا كان هذا المستوطن قادم لحرقك فهل تنتظر حالة ما بعد نجاتك إذا كتب لك بالنجاة لتشتكيه أم أن تدافع عن نفسك!؟ وهل من الضرورة بمكان أن نذهب لنستشير سلطتنا الوطنية التي يطلب منها عدم مغادرة مقراتها حالما يكون هناك دخول لقوات الاحتلال بأن نطلب منها الموافقة لنا بالدفاع لحماية أنفسنا من المستوطنين!

لماذا لا نجعل هذا الطارئ على أرضنا يخشى على نفسه وماله بدلاً من تباكينا؟ أم قتلت فينا المرؤة والنخوة والحميَّة ماذا كان ذلك، فلنتعلم من أطفال غزة وأهلها؟!

