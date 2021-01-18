الداخلية توضح لـ"وطن" طبيعة وخصائص جواز السفر "البيومتري"الذي أعلن عنه اشتية

رام الله-طن للأنباء: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أن الحكومة ستناقش تحويل جواز السفر الفلسطينى إلى جواز سفر بيومتري.

فما هو جوار السفر البيومتري (biometric passport)؟

أوضح مدير عام الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية الفلسطينية، محمود قنداح، أن جواز البيومتري، جاء نتيجة جهود حكومية، لتسهيل تحديث وقراءة بيانات المسافرين الفلسطينيين، بما يسهل من إجراءات سفرهم حول العالم، ونتيجة لجهود منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، لتوحيد إجراءات السفر في العالم.

وقال قنداح في اتصال مع وطن، إن جوار السفر البيومتري أكثر أماناً وسهولة، وحفظ بيانات المسافر التي توضع على شريحة في صفحة البيانات، وفيه خاصية بصمة العين، التي من خلالها يمكن معرفة جميع بيانات حامل الجواز، بما يحد من عمليات التزوير والتحايل، الأمر الذي يسهّل من إجراءات سفر المسافرين، ويختصر مدتها.

وفي سؤاله حول تكلفة الجواز البيومتري على المواطن، قال مدير عام الجوازات والجنسية، إن تحديد الكلفة من اختصاص وزارة المالية، مردافاً: "أظن انا تملفته ستكون مشابهة لتكلفة جواز السفر العادي".

وأكد قنداح، أن جواز السفر يواكب آخر التطورات وإجراءات السفر المتقدمة في العالم.

وفيما يتعلق بموقف الاحتلال من إقرار جواز السفر البيومتري، قال قنداح إن سلطات الاحتلال أعاقت تمتع فلسطين بهذه الخاصية مدة ثلاث سنوات، وقامت باحتجاز المعدات اللازمة لطباعة الجواز في الميناء.