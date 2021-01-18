المحامي صلاح موسى يكتب لوطن: ملاحظات اولية على سلة القوانين القضائية!

تعتبر سلة القرارات القضائية التي نشرت بتاريخ 11/1/2021 طفرة في عالم التشريع ومضامينه، تعكس هذه الطفرة الاختلال البنيوي في طريقة التفكير والتعامل مع الشأن القضائي، بل انها بمثابة شهادة وفاة لمبدأ سيادة القانون! وعليه فانني اسجل الملاحظات الاولية العامة على هذه السلة وهي:

1- انها خالفت منطوق ما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني لا سيما ما تعلق بها بالسلطة القضائية من المواد (97 الى 101) حيث ان القانون الاساسي نص وبشكل واضح ان الصلاحيات تنبثق من القانون ولا يجوز ان يكون هناك أي وسائل تستخدم كما استخدمت سلة التشريعات الانظمة الخاصة والانظمة كوسيلة لاعمال والتحكم بالاعمال القضائية، حيث نرى ان سلة التشريعات انشأت نوعين من الانظمة منها ما اطلق عليه انظمة خاصة ومنها ما اطلق عليها انظمة وهذا يخالف ابسط القواعد الدستورية والمفاهيم المستقرة صياغة وتشريعا وفقها.

2- انها حولت السلطة القضائية الى مرفق اداري والغت عنه صفة السلطة القضائية.

3- الغت هذه التشريعات أي دور للنيابة العامة خاصة فيما يتعلق بالقضاء الاداري والغت وجود النائب العام في القضاء الاداري وفيما ما ورد من تشريعات تنص على انه المنوط به تمثيل الدعوى العمومية وما تعلق بها او اتصل بها.

4- ركزت جملة الصلاحيات في يد رئيس المجلس وجعلته المرجع الاساس في كل ما يتعلق بالمرفق الاداري، أي جعلته اقرب للمدير منه الى رئيس للسلطة القضائية مع الاحترام.

5- عارضت هذه القرارات بقانون ما ورد حتى في القرار بقانون بخصوص اصلاح السلطة القضائية والنيابة العامة حيث نصت المادة (2) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020 على " يشكل مجلس قضاء اعلى انتقالي...... ويناط به اصلاح وتطوير السلطة القضائية والنيابة العامة....." حيث ان هذه القرارات لم تتطرق بتاتا الى اصلاح النيابة العامة كشعبة من شعب القضاء بل اجهزت على أي صلاحيات لها.

6- اصبغت هذه القرارات بقوانين الصبغة الشخصية على التشريع واعطت ميزات واستثناءات تخالف ما استقرت عليه المعايير الدولية لعمل القضاة والسلطة القضائية وخالفت بشكل فج الاتفاقيات والاعلانات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين فيما يتعلق باستقلال القضاة وفصل السلطات عن بعضها البعض.

7- الاخطر من كل ذلك هذه التشريعات تعيدنا الى ما حاول الاحتلال فرضه على الرئيس ياسر عرفات من اعتبار مجلس الحكم الذاتي هو الذي يدير السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية حيث نص اتفاق القاهرة في المادة (3) على "هيكلية وتكوين السلطة الفلسطينية : أ- تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من اربعة وعشرون عضوا، وتكون مسؤولة عن كل الصلاحيات التشريعية والمسؤوليات التنفيذية المنقوله لها بمقتضى هذه الاتفاقية ووفقا لهذه المادة، وتكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية حسب المادة الرابعة الفقرة الفرعية(أ وب) من هذه المادة" . أي ان السلطات القضائية هي في يد المجلس المكون من (24) عضوا، وهذا ما رفضه الرئيس الشهيد ياسر عرفات واكد على التمسك به فخامة الرئيس محمود عباس. قد يكون من صاغ هذه السلة القضائية لم يتنبه الى هذه النصوص وهذا ما اؤمن به وارجحه، وارجو ان تكون هذه النصوص سببا في التراجع عن هذه السلة من التشريعات او التعديل عليها.

8- لقد اثارت هذه السلة التشريعية اسئلة تتعلق بمبرر وجود المحكمة الدستورية بل انها نازعت في صلاحياتها وهذا واضح مما ورد في نص المادة (20) من القرار بقانون المتعلق بتشكيل المحكمة الادارية حيث نصت على " الطعون التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الألنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية، ومؤسسات التعليم العالي، والاتحادات المسجلة حسب الأصول والجمعيات، ولو كانت محصنة بموجب القانون الصادرة بمقتضاه".

9- الغت أي دور لوزير العدل كحلقة وصل ما بين السلطة القضائية والحكومة بل ان سلة القوانين انشات اطر قضائية ومفاهيم جديدة بحيث اصبح لدينا مرجعيات قضائية متداخلة ستؤدي الى تقويض حكم القانون في بلادنا ولم توضح شكل العلاقة مع الحكومة والتنسيق معها.

10- انشأت هذه السلة التشريعية قضاء اداري على درجتين وكذلك نصت على ان القضاء الاداري هو ليس فقط قضاء الغاء بل قضاء تعويض وهذا من محاسن هذا القرار بقانون على الرغم ان مسألة التعويض تركت عائمة وجاءت في النص على استحياء ان جاز لنا التعبير.

11- من اخطر النصوص واشدها غرابة ان يتم تعيين القاضي تحت التجربة وحتى ان اجتاز التجربة فيحق للمجلس ان ينهي خدماته او يحيله الى الاستيداع.

12- ان هذه القرارات بقانون استندت الى مراسلات من رئيس مجلس القضاء الانتقالي حيث جاء في ديباجة القرار بقانون المتعلق بتشكيل المحاكم وتعديل قانون السلطة القضائية مستندا الى الرسالة المرسلة من رئيس مجلس القضاء الانتقالي بتاريخ 21/9/2020 وهذه من اغرب الديباجات القانونية، الادهى من كل ذلك ان القرار بقانون الخاص بتعديل السلطة القضائية استند في الديباجة الى القرار بقانون الخاص بتشكيل المحاكم والذي يحمل الرقم (39) لسنة 2020 مع العلم ان القرارين بقانون صدرا في ذات اليوم وذات التاريخ فكيف لمن وضع الديباجة ان يستند الى قانون لم يصدر بعد؟؟؟؟!!

13- ان كان ولا بد من الاشارة الى الرسائل فلماذا لم يتم الاستناد الى الرسالة التي ارسلتها الهيئة المستقلة في شهر ديسمبر من العام 2020 تعبر فيها عن رفضها لاي تعديلات بصفتها ممثلة في اللجنة القضائية، وماذا عن الرسالة التي ارسلها رئيس المجلس الانتقالي بذات الشهر وبالاتفاق مع الهيئة المستقلة رافضا فيها أي تعديل على قانون السلطة التشريعية، فان صحت هذه الرسائل وصح من افاد بوجودها فعلى الهيئة المستقلة وعلى رئيس مجلس القضاء الانتقالي نشرها واعلام العامة بها، وان كان ولا بد فان الاستناد على رسائل سابقة دون اللاحقة يبطل ما تم الاستناد عليه.

14- تدخل النص بحق القضاة العاملين بالشأن القضائي بتشكيل وتكوين الجمعيات وهذا ماكفلته لهم المواثيق الدولية والاعلانات فلماذا تم النص على انشاء نادي للقضاة واحال انشاءه الى نظام دون التطرق الى نادي النيابة العامة ان كان القصد من كل هذه النصوص هو الاصلاح القضائي؟؟؟!!

15- بما ان الدعاوي التاديبية تدخل في نطاق القضاء الاداري لماذا تم استثناء الدعوى التاديبية مثلا الخاصة بالقضاة العاملين في المحاكم النظامية من اختصاص القضاء الاداري بل احال الدعوى التاديبية الخاصة بالقضاة الى محكمة النقض/العليا وهذا يخالف ما ورد في القوانين النافذة بخصوص اختصاصات محكمة النقض. اما ما تعلق بالدعوى التاديبية او اية دعاوي تتعلق بقضاة المحكمة الادارية فانها تنظر من قبل المحكمة الادارية!!! وهذا امر مثار تساؤل.

16- كما ان تحريك الدعوى التاديبية ستتم من دائرة التفتيش القضائي بل ان المادة (49) من القرار بقانون تنص على ان رئيس دائرة التفتيش يلعب دور الادعاء العام وان دور دائرة التفتيش هو بمثاية "قاضي تحقيق"، كيف تم ايلاج هذا النص وما علاقة هذا النص بالنظام القانوني الفلسطيني الذي لا يرد ولم يرد في أي تشريع ما يعرف بقاضي التحقيق. وان كان لا بد فاعلين فكان الاحرى بمن وضع النص او هذا المفهوم ان يضع له تعريف ويحدد معانيه وتخومه.

17- اضف الى كل ذلك الصياغة الركيكة الواردة في عدد من المواد مثل ما ورد في المادة (21) من القرار بقانون لتشكيل المحاكم عندما نص على "تتدخل النيابة....." وما تعلق بحالة الضرورة وماذا عن فترة الاستيداع ورد تعريفها فقط دون ان تبين جملة الشروط الواجب توفيرها لمن يتم تحويله للاستيداع وترك الامور عائمة دون وضوح او قول فصل كما ورد في المادة (28) من القرار بقانون "يضع المجلس الانظمة واللوائح وتصدر وفق الاصول"..... أي اصول المقصودة هل ستصدر عن طريق مجلس الوزراء وفقا لما ورد في القانون الاساسي؟ مع العلم ان القانون الاساسي الفلسطيني ينص على ان أي امر يتعلق بالشأن القضائي يجب ان يحتكم الى القانون!!!.

18- احال كل شئ لم يستطع ان ينشأ له نص او اراد ان يتهرب من قاعدة قانونية دستورية امرة الى اصدار نظام للعمل به. وتركت مادة التعاريف غير واضحة بل انه لم يشر الى التعاريف في قانون تشكيل المحاكم اما في المحكمة الادارية فترك اهم التعاريف دون التطرق لها فمثلا لم يعرف مفهوم التعويض وحدوده مثلا الوارد في القرار بقانون الخاص بتشكيل القضاء الاداري.

نعتقد ان هذه الثغرات العامة والاساسية تجعل من التشريعات الصادرة محل هدم لبمبدا سيادة القانون، فنحن نتعرض يوميا للاجتياحات الاسرائيلية حيث سلبت منا السيادة المحدودة وهذه القرارات بجوهرها ستسلب القانون فان بتنا هكذا فنصبح بلا سيادة وبلا قانون وعندها من سيتحمل الفوضى القادمة ومن سيتحمل انفكاك ما تبقى من العقد الاجتماعي والاهم ان هذه القوانين ستؤدي الى خسارة فادحة لحركة فتح في الانتخابات القادمة وستكون مبرر للادعاء ان فتح تسعى لتقويض القانون بعد ان نهش الاحتلال ما كان لنا من سيادة محدودة على المناطق المدارة من قبل الحكومة الفلسطينية وعليه فان على الحكومة الفلسطينية وعلى راسها الدكتور محمد اشتيه التدخل لدى فخامة الرئيس وشرح ملابسات وابعاد هذه التشريعات وكذلك مطالب الاخ محمود العالول بصفته نائبا لرئيس الحركة واللواء الطيراوي واللواء جبريل الرجوب والاخ حسين الشيخ ومن قبلهم الاخوة مدراء الاجهزة الامنية اللواء ماجد فرج واللواء زياد هب الريح لاطلاع الرئيس على كل هذه الحقائق لاننا على قناعة ان الرئيس لن يرضى ان يتم تقويض القضاء بهذه الصورة،كما اتوقع من مستشار الرئيس للشؤون القانونية ان يدقق بهذه القوانين مع فريقه العامل لتعديل ما تم اثارته في هذا المقام او مراجعته وهذا لا يعفي الفصائل والتنظيمات من تحمل مسؤولياتها الوطنية لوقف العمل بها سيما وانها مسألة تمس ما تبقى من الكينونة القانونية للنظام السياسي الفلسطيني . ان هذه الدعوة لا تستهدف شخص بعينه او منظومة بذاتها فنحن نحترم الاختلاف ونرى ان من وضع هذه القوانين يعتقد انه يحمي المنظومة ويدافع عن القضاء، اننا من خلال مقالنا هذا نسعى الى حماية حقنا الدستوري في الدفاع عن حقوق وحريات شعبنا وابناءنا، فاي منظومة يتم اصلاحها باحالة 6 قضاة على التقاعد، واعتقد ان من تم احالتهم على التقاعد لو انهم يعلمون ان الاصلاح لا يتم الا بتقاعدهم لفعلوها دون كل هذا الضجيج!! فاي مؤسسة او دولة لا تحتمل نقد من عدد من قضاة او من عدد من المعارضين وتعمل على هدم منظومة كاملة حتى تقول انها حققت الاصلاح، اعتقد انها منظومة ستكون دوما في مهب الريح، وارجو ان لا نكون في مهب الريح والاقتلاع .