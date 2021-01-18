الاحتلال يعتقل 7 شبان من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 شبان من بلدات وقرى بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سامر منذر عطية، ومحمود عوني عطية، بعد تفتيش منزليهما في العيسوية، وترهيب الأهالي باستخدام الكلاب البوليسية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي جابر (20 عاما) من قرية الزعيم شمال شرق القدس، والشابين محمد عفانة، وعلي أحمد عفانة من بلدة أبو ديس، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم، كما اعتقلت تلك القوات الشابين عمر اسحاق أبو سبيتان، ومحمد أبو سبيتان، عقب دهم منزليهما في بلدة الطور.

هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال منزل الفتى أيهم أبو مفرح في الطور، وسلمت ذويه بلاغا، لمراجعة مخابراتها.