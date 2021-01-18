استقرار الوضع الصحي للأسير مهران عياد بعد خضوعه لعملية جراحية

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، باستقرار الحالة الصحية للأسير مهران عياد (35 عاماً) من بلدة سلواد شرق رام الله، وذلك بعد خضوعه يوم أمس لعملية جراحية في القلب.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير عياد يقبع حاليا بمستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، ولا يزال تحت أجهزة التنفس والمراقبة.

وأضافت، أن الأسير لم يكن يعاني من شيء في السابق، لكن تدهوراً مفاجئاً طرأ على وضعه الصحي، وعلى إثرها جرى نقله إلى المشفى.

من الجدير ذكره أن الأسير عياد معتقل منذ العام 2009، ومحكوم بالسجن لـمدة 15 عاماً ونصف، وقبل نقله إلى المستشفى كان يقبع بمعتقل "النقب" الصحراوي.