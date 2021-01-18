شرطة رام الله تحبط سرقة صراف آلي لأحد البنوك شمال البيرة

وطن: أحبطت شرطة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، محاولة سرقة صراف آلي لأحد البنوك ببلدة عين يبرود شمال شرق مدينة البيرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت اشارة حول وجود تحركات مشبوهة بالقرب من صراف آلي تابع لأحد البنوك موجود بالبلدة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات الاقرب للمكان من المباحث ومكافحة المخدرات ، وعند وصولها احبطت عملية سرقة للصراف، ولاذا الاشخاص المشتبه بهم بالفرار، وتم ضبط بعض الادوات التي استخدمت في الجريمة، وما زال البحث مستمرا، لمعرفة هوياتهم .

وبين ارزيقات، أن الشرطة والأجهزة الأمنية وضعت خطة نشرت من خلالها دورياتها على كافة المفارق الرئيسية لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الجوية ومنع استغلالها لارتكاب الجرائم، محذرا كل من تسول له نفس بمحاولة ارتكاب الجرائم ولا سيما السرقات في ظل الاحوال الجوية السائدة، ومؤكدا أن الشرطة والاجهزة الأمنية ستكون له بالمرصاد.