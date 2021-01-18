"الصحة": تسجيل 8 وفيات و524 اصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و524 اصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة باستثناء القدس.

وقالت الوزيرة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية "طولكرم 1، بيت لحم 1، الخليل 1، جنين 1، رام الله والبيرة 1"، قطاع غزة 3 وفيات .

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (33)، سلفيت (15)، طوباس (12)، قلقيلية (13)، ضواحي القدس (20)، بيت لحم (22)، نابلس (44)، الخليل (41)، جنين (23)، رام الله والبيرة (64)"، قطاع غزة (237).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طولكرم (66)، سلفيت (14)، طوباس (6)، قلقيلية (16)، ضواحي القدس (27)، بيت لحم (30)، نابلس (221)، الخليل (32)، جنين (48)، رام الله والبيرة (87)، أريحا والأغوار(7)"، قطاع غزة (390).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.