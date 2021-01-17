اصابة الأسير المريض بالسرطان عماد أبو رموز بفيروس بالكبد

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن إصابة الأسير المريض بالسرطان عماد عبد الخالق أبو رموز (46 عاما) من مدينة الخليل، بفيروس في الكبد لم تعرف طبيعته بعد، وفق ما ابلغ به الأسير من قبل اطباء مصلحة سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة أن الأسير أبو رموز المعتقل منذ العام 2004، والمحكوم بالسجن 25 عاما ويقبع حاليا في سجن عوفر، يعاني من ورم سرطاني في منطقة الخصيتين، وأجريت له عملية استئصال للورم قبل عدة اسابيع.

وأضافت أن الأسير يعاني أيضا من مشاكل وأوجاع بالكلى، ويعاني من اهمال طبي من قبل ادارة سجون الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال قرابة 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، منهم مصابون بالسرطان، وعشرات آخرون يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة مختلفة.