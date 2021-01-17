حماس: قدمنا من أجل الانتخابات مرونة كبيرة وتنازلات كثيرة

وطن: قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، مساء يوم الأحد، إنّ "الانتخابات مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية وهي خيارنا الاستراتيجي، ومن أجلها قدمنا مرونة كبيرة وتنازلات كثيرة لمصلحة شعبنا والوطن".

وأضاف القانوع في تصريحات صحفية، أن الخطوة الثانية بعد إصدار المراسيم هي مناقشة كيفية تنفيذ الانتخابات وآلياتها، وذلك عبر الحوارات الوطنية مع كل الفصائل، وسنعمل مع الكل الوطني لإنجاحها وتذليل كافة العقبات.

وتابع القانوع: "رفع الإجراءات التي اتخذها رئيس السلطة ضد غزة يمنح أهلها بارقة أمل، ويهيئ المناخ أكثر لإجراء الانتخابات".