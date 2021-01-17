البنك البحريني يوقع مذكرة تفاهم مصرفية مع بنكيين للاحتلال

وطن: في إطار الانغماس في التطبيع الاقتصادي، وقعت البحرين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مصرفية مع الاحتلال، بين بنكين اسرائيليين وثالث بحريني، في أول اتفاقية منذ تطبيع العلاقات.

وذكرت وسائل اعلام بحسب بيان صادر عن البنكان، أن تم التوقيع الاتفاقية بين بنكا "هبوعليم" و"لئومي"، مع بنك "البحرين الوطني" بحجة تعزيز التعاون المصرفي.

وأضاف البيان، أن الاتفاقية ستوفر منصة مصرفية للعلاقات التجارية وتداول العملات والأوراق المالية، فضلاً عن تعزيز الاستثمار بين البلدين.

يذكر أن البحرين وقعت اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع الاحتلال في 15 سبتمبر من العام الماضي، برعاية أمريكية وإشراف المنتهية ولايته دونالد ترامب.