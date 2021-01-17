مظاهرات واسعة تشهدها العاصمة السودانية رفضاً للتطبيع مع الاحتلال

وطن: انطلقت مظاهرات احتجاجية، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم، تنديداً بالتطبيع مع الاحتلال.

وقام المشاركون في الاحتجاجات التي نظمتها القوى الشعبية لمقاومة التطبيع أمام مقر مجلس الوزراء، بحرق أعلام الاحتلال، بالإضافة الى ترديد شعارات رافضة للتطبيع، ومن بينها "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"حكومة التطبيع تسقط بس"، "استقالة .. استقالة .. يا حكومة العمالة".

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "اتفاقية أبراهام .. بنود سرية تبيع الوطن للصهيونية"، "تسقط اتفاقية أبراهام"، "التطبيع جريمة.. خيانة للأقصى الشريف"، وغيرها من الشعارات الوطنية.

ويذكر أن السودان أعلنت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التطبيع مع الاحتلال برعاية أمريكية، وسط رفض شعبي وحزبي للخطوة، منضمة بذلك إلى دولة الإمارات والبحرين، تبعتهما المغرب، اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال برعاية أمريكية.