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4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

17.01.2021 06:07 PM
4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل، اليوم، أربعة أسرى من قطاع غزة والقدس والضفة الغربية أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

- الأسير نضال محمد مصطفى البرعي (48 عامًا)، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دخل عامه 26 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/ 1/ 1996، وهو محكوم بالسجن 30 عامًا .

- الأسير يوسف محمد حماد هذالين (41 عامًا)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/ 1/ 2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير عوض محمود عوض العساكرة من منطقة التعامرة، وهو محكوم بالسجن 45 شهراً، دخل عامه الرابع منذ اعتقاله عام 2018.

- الأسير محمد علي إبراهيم عساكرة من منطقة العساكرة، وهو محكوم بالسجن 64 شهراً ومعتقل، دخل عامه الرابع منذ اعتقاله عام 2018.

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