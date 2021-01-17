"شركة الاتحاد" ضمن عينة مؤشر القدس للعام 2021

وطن: أعلنت بورصة فلسطين عن اختيار عينة مؤشر القدس التي اعتمدتها للعام 2020 للاعتماد مجددا للعام 2021، وعليه تعتمد البورصة شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار عن قطاع الاستثمار العقاري للعام الرابع على التوالي ضمن عينة الشركات المكونة لمؤشر القدس منذ العام 2018. ليكون هذا الاعتماد التاسع للشركة منذ ادراجها في بورصة فلسطين وذلك عن الأعوام 2008 – 2010، و2012-2013 حتى 2018- 2021. وضمت عينة مؤشر القدس لهذا العام 15 شركة من أصل 46 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين، تمثل ما نسبته 74.38% من القيمة السوقية للشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

ورحب المهندس خالد السبعاوي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، باختيار بورصة فلسطين شركة الاتحاد للعام الرابع على التوالي، وأعرب عن فخره واعتزازه بالثقة العالية التي تحظى بها الشركة لتحقيقها للشروط والمعايير التي تعتمدها البورصة في اختيار عينة مؤشر القدس على مدى تسعة أعوام.

وأكد السبعاوي على التزام الشركة في المساهمة في دفع عجلة التنمية في فلسطين، خصوصا من خلال مشروعها الرائد "طابو" الذي ينتهج سياسة استثمار أخلاقية مربحة تجمع ما بين الاستثمار في الأرض وتحقيق عوائد سنوية تصل إلى 10.5% من ناحية، والحفاظ على أرضنا الفلسطينيية من المصادرة من ناحية أخرى، وذلك بتتبع تسلسل ملكيتها واستصدار سندات تسجيل لها وتطوير بنيتها التحتية وتمليكها لعائلات فلسطينية في فلسطين والشتات.

شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في فلسطين، تأسست عام 2005 على يد مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب ذوي الخبرة تدعمهم بعض الشركات الاستثمارية في الوطن العربي، وعملت منذ ذلك الحين علىتغيير ثقافة التطوير العقاري في فلسطين من خلال مشاريع مميزة، وأدرجت أسهم الشركة في بورصة فلسطين في شهر كانون الثاني من العام 2007.

في العام 2011 أنشأت الشركة واحداً من أكثر المشاريع العقارية شعبية في فلسطين، وهو مشروع طابو الذي أحدث ثورة في سوق العقارات في الضفة الغربية من خلال استصدار سندات الملكية للأراضي غير المسجلة وتوفير قطع أراضي بأسعار معقولة في محافظتي رام الله وسلفيت، مما ساهم في حماية ما يزيد عن مليون متر مربع من الأراضي الفلسطينية. كما وتعد شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار واحدة من الشركات الرائدة في المشاريع الانشائية، وذلك لإنشائها مبنى شركة الاتحاد، المبنى الصديق للبيئة والحائز على جائزة الطاقة العالمية، إضافةً إلى مشاريعها السكنية الفريدة، من ضمنها مجمعي اركاديا السكنيين، فلل الاتحاد، ومشاريع الماصيون جاردنز.