مصلحة سجون الاحتلال تعلن بدء تطعيم الأسرى خلال الأسبوع الحالي

وطن: أعلنت مصلحة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، انها ستبدأ بتطعيم الأسرى الفلسطينين باللقاح ضد فيروس كورونا، بعد الانتهاء من تطعيم السجانين.

ونقلت مصادر إعلام عبرية عن إدارة سجون الاحتلال، أنه :"سيتم تطعيم الأسرى وفقاً للأولويات التي حددتها وزارة الصحة الإسرائيلية".

وأضافت مصلحة السجون،إن تطعيم السجانين بالجرعة الأولى اليوم، ويتوقع البدء بتطعيم الأسرى في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي.

وفي سياق متصل، يأتي ذلك بعد تراجع وزير الأمن الداخلي للاحتلال، أمير أوحانا، عن معارضته لهذه الخطوة، في ظل معارضة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، لموقف أوحانا وتأكيده على أن القرار بشأن تطعيم الأسرى ليس ضمن صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وذلك بحسب مصادر إعلام عبرية.

وشدد مندلبليت على أن الجهة المخولة بإصدار قرار بهذا الخصوص، هي وزارة الصحة، والمسؤولة عن تحديد أولويات منح التطعيم، وأن على مصلحة السجون أن تمنح التطعيم للأسرى دون تأخير، ووفق معايير الأولوية بالتطعيم التي أقرتها وزارة الصحة.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد حمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى، وطالب المجتمع الدولي بإلزامها بتوفير لقاح كورونا لهم، وذلك بعد مواقف عنصرية متشددة اتخذها أمير أوحانا بمعارضته إعطاء اللقاح للأسرى.