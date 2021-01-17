لجنة الانتخابات تجتمع اليوم مع الفصائل في رام الله.. يتبعها اجتماعات في غزة

وطن: عقدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، اجتماعا مع الأمناء العامين للفصائل وممثلي الأحزاب السياسية.

وأطلع رئيس اللجنة حنا ناصر، ممثلي الفصائل على الجداول الزمنية التي تتضمن المدد القانونية للانتخابات العامة 2021 (التشريعية، والرئاسية)، والترتيبات التي ستجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير للانتخابات، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية، التي ستنطلق رسميا في العاشر من شباط المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام، منوها إلى أن تسجيل الناخبين بشكل الكتروني متاح حاليا على الموقع الالكتروني للجنة.

وبيّن ناصر أن هذه الاجتماعات مع الفصائل التي تجري اليوم في الضفة الغربية ومن المقرر إجراؤها في قطاع غزة، تأتي ضمن مسؤولية اللجنة بتعزيز مشاركة كافة الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات، والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم في العملية الانتخابية، وهي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية -بما فيها القدس- وقطاع غزة على حد سواء.

من جهتهم، أكد المجتمعون أهمية إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك دعم جهود اللجنة وإجراءاتها فيما يتعلق بإجراءات نزاهة وعدالة الانتخابات.