بداية بيت لحم تستمع لأقوال شاهدين في قضية إسراء غريب وترفع الجلسة لـ28 كانون ثاني/يناير

رام الله- وطن: استمعت محكمة بداية بيت لحم، اليوم الاحد، لشاهدين جديدين في قضية المغدورة إسراء غريب.

وأفاد مراسل وطن، بأن المحكمة حددت الجلسة المقبلة بتاريخ 28/1/2021 لاستكمال الاستماع لباقي الشهود.

واستأنفت المحكمة اليوم بعد توقف نحو عام بسبب جائحة كورونا.

حضر جلسة المحكمة ممثل عن الهيئة المستقلة

وأثارت قضية إسراء تعاطف الرأي العام المحلي والإقليمي معها، حيث تابعت وطن قضيتها منذ بدايتها، وأعدت العديد من التقارير والتحقيقات والمقابلات للوصول إلى حقيقة وفاة إسراء، والتي تبين لاحقا وفق تحقيقات النيابة العامة أنها توفيت جراء الاعتداء عليها، حيث وجهت النيابة العامة تهمة الضرب المفضي إلى الموت، لثلاثة متهمين وهم إثنين من أشقائها، وزوج شقيقتها.