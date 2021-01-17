حملة القائد مروان البرغوثي ترحب بالمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات

وطن: رحبت الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس أبو مازن بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني.

واعربت الحملة عن تقديرها لهذه الخطوة التي انتظرها شعبنا 15 عاماً تعطلت فيها الحياة الديمقراطية وكُرّست حالة الانقسام المأساوية، داعية الشعب للاستعداد للمشاركة الشاملة والفاعلة في هذه الانتخابات بإعتبارها استحقاقا وطنيا وسياسيا وقانونيا، وحق مقدس لشعبنا بوصفه الفيصل والحكم والسيد ومصدر السلطات.

وقالت الحملة إن استعادة العملية الديمقراطية بدءًا بإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشكل مدخلاً لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية بوصفها قانون الانتصار، وخطوة هامة نحو بناء الشراكة الوطنية، وإعادة بناء (م.ت.ف) والسلطة والحكومة والمجلسين التشريعي والوطني على أسس صحيحة، ويخلق الفرصة للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، وإطلاق الحريات واحترامها وصيانة حقوق المواطن واحترام فصل السلطات، ومناسبة لمراجعة مسيرة الكفاح الوطني واستخلاص العبر والدروس.

ودعت الحملة إلى العمل على ضمان تمثيل يعكس الخارطة الكلية لشعبنا وقطاعاته وشرائحه وفئاته وكفاءاته، بما في ذلك المرأة والشباب والأسرى المحررين، وبما يساهم في استنهاض طاقات شعبنا والاعتماد عليها وعلى مخزونه النضالي في هذه المرحلة المصيرية لقضيتنا، واستكمالا لمسيرة الحرية والكرامة والعودة والاستقلال.