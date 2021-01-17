الحاضنة الفلسطينية وجمعية الشبان المسيحية توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج تدريبية للطلبة

رام الله - وطن: وقعت الحاضنة الفلسطينية للطاقة بالتعاون مع شركة كهرباء محافظة القدس مذكرة تفاهم مع وجمعية الشبان المسيحية في أريحا لتنفيذ برامج تدريبية و تطويرية وتأهيلية، بهدف تشجيع المبادرات الريادية والابداعية والمهنية في فلسطين.

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للحاضنة الفلسطينية للطاقة المهندس هاني غوشة ممثلاً عن الحاضنة وسكرتير عام جمعية الشبان المسيحية السيد بيتر ناصر ممثلاً عن جمعية الشبان المسيحية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس سيمون كوبا ومديرة عام الجمعية في محافظة أريحا السيدة سماح النبر والمدير الإداري للحاضنة السيد فؤاد عابدين.

وقال م. هاني غوشة أن مذكرة التعاون المشترك مع جمعية الشبان المسيحية التي تم توقيعها اليوم في مركز التدريب التابع لكهرباء القدس تهدف بالأساس إلى تحقيق التعاون المشترك، فيما يتعلق بتدريب الطلبة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم العملية والنظرية، وترجمة مشاريعهم الإبداعية على أرض الواقع من خلال الحاضنة، إضافة إلى تعزيز فكرة الإبداع لديهم، وخلق فرص عمل لدى هؤلاء الطلبة عند التخرج.

من جهته أشاد سيمون كوبا بجهود الحاضنة الفلسطينية وكهرباء القدس ودورها في احتضان العديد من المشاريع الإبداعية والمتميزة لخدمة أبناء مجتمعنا، مؤكداً أنه تم وضع خطة تفصيلية لتعزيز أوجه التعاون العملي من أجل ترجمة الاتفاق الى واقع ملموس يستفيد منه المتدربون حسب تخصصاتهم، مضيفا أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو دعم الشباب الذين يشكلون الاستراتيجية الرئيسية لجمعية الشبان المسيحية كباقي دول العالم.

وقام وفد جمعية الشبان المسيحية في جولة اطلعوا خلالها على ما يحيوه مركز التدريب الفني والتقني والحاضنة من خبرات وأنظمة ومعدات متطورة، تنسجم مع التخصصات الكهربائية والالكترونية، ومختبر النماذج ثلاثي الأبعاد الذي يعد الأول من نوعه على مستوى فلسطين، والذي سيتم افتتاحه رسميا نهاية الأسبوع الجاري، إضافة إلى اطلاعهم على الابداعات التي نفذها عدد من الرياديين خلال احتضان مشاريعهم التنموية والابداعية والتي من شأنها أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة في السوق الفلسطيني .

يذكر أن الحاضنة الفلسطينية تأسست سنة 2014 بشراكة بين المجلس الأعلى للإبداع والتميز وشركة كهرباء محافظة القدس ومركزها في مركز التدريب الفني والأكاديمي لشركة كهرباء محافظة القدس، بهدف دعم المشاريع الإبداعية وتحفيز الإبداع في فلسطين.