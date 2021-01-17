"التربية" تتسلم مدرسة الطيبة الثانوية للبنات في جنين

وطن: تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، أعمال مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة الطيبة الثانوية للبنات في مديرية تربية جنين، وذلك بدعم من سلة التمويل المشترك والتي تضم كلاً من: ألمانيا، وفنلندا، وأيرلندا، والنرويج.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع مليون و60 ألف دولار، كما موّلت الوزارة توريد وتجهيز أثاث جديد للغرف الصفية والمرافق في المدرسة.

وتتكون المدرسة من 13غرفة صفية وإدارية وتخصصية وقاعة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء مزروعة وساحات ومرافق، وهي تخدم طالبات المرحلة الثانوية من الصفوف 1-12، وتستوعب حوالي 520 طالبة.

وأوضحت الوزارة أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام، والذي تسعى الوزارة لتعزيزه دائماً في مشاريعها؛ بما يسهم في توفير تعليم نوعي ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.