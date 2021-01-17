منخفض جوي يؤثر على البلاد اليوم

وطن: تتأثر البلاد تدريجيا اليوم الاحد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق ، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا ،والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.

والاثنين، يستمر تأثير المنخفض جوي على البلاد لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا الى شديد البرودة وغائما وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا ،والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.

والثلاثاء، تتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي آخر لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة تسقط بإذن من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا .

والاربعاء، يستمر تأثير المنخفض جوي على البلاد لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وغائما وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر :

1-تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.