غزة: تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا في الدورة المسائية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 67 إصابة جديدة في الدورة المسائية لليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنها أجرت 1770 عينة فحص جديدة، أسفرت عن تسجيل 67 إصابة.

يشار الي أن وزارة الصحة في قطاع غزة ، قد أعلنت صباح اليوم السبت، عن تسجيل أربعة حالات وفاة و284 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنها أجرت فحصًا مخبريًا لـ 1851 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية لتسجل 284 اصابة جديدة بفيروس كورونا وهذا أدى لارتفاع اجمالي المصابين إلى 47579 اما الحالات النشطة بلغت 6568 اصابة.