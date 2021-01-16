مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس

وطن: رشق مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب قرية اللبن الشرقية، الواقعة على شارع نابلس رام الله الرئيسي.

وأفادت مصادر محلية، بأن أعدادا من المستوطنين تجمهرت على الطريق الواصل ما بين مستوطنتي "شيلو" و"عيلي" الواقعتين بين بلدة ترمسعيا شمال رام الله وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزين على مدخل اللبن الشرقية وترمسعيا، وأجبروا مركبات المواطنين على سلوك طرق بديلة.